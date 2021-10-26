باسيل: مع أحقية للمنتشر يختار وين يصوّت بالخارج او بالداخل

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رأى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر تويتر، ان "بدّن يلغوا ٦ مقاعد نيابية مخصّصة للمنتشرين، وبيقولوا هيدا انجاز، وبيكذبوا انّن عم يخلّوهم يصوّتوا ل ١٢٨ نائب بدل ٦؛ بالوقت انو اللبناني بالخارج متل اللبناني بالداخل،يحق له التصويت بدائرة انتخابية واحدة وبصوت تفضيلي واحد؛ مع أحقية للمنتشر يختار وين يصوّت،بالخارج او بالداخل."

وأضاف باسيل: "الغاء ٦ مقاعد اضافية للمنتشرين بال٦ قارات صار انجاز! متل انجازاتهم بالغاء معامل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وخط ومحطات الغاز، وسدّ بسري وغيرو وغيراتو…وبتطيير القانون الاورثوذكسي! هيك هنّي وهيك نحنا !"