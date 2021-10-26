معلمو التعليم الأساسي في لبنان: المدرسة الرسمية ليست مكسر عصا

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استنكرت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي ما تتعرض له المدارس الرسمية من اعتداءات متكررة تارة بالتهجم على إداراتها كما في مدرسة التدريب التربوي في الشمال وغيرها من المدارس في بعض المناطق بحجة الاعتراض على امتحانات الاكمال و تارة أخرى بالتهجم وإطلاق الرصاص الحي على إدارة و معلمي مدرسة متوسطة التبانة وبحجج مختلفة وغير مبررة.

يهم الرابطة التأكيد بان مدارسنا الرسمية بجميع مكوناتها وعناصرها ليست مكسر عصا لأحد، وتعلن تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للتهجم في مدارسهم، كما أنها تتوجه إلى معالي وزير التربية و التعليم العالي بالسؤال :

من يحمي مدارسنا؟!

من يحمي المعلم؟!

أفلا يكفي المعلم ما يتحمل من أعباء اجتماعية و اقتصادية مرهقة؟!

أفلا يكفي المعلم ما يضحيه من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية؟!

هل عليه أن يضحي ايضاً بحياته و مستقبل عائلته؟! ولأجل ماذا؟؟؟

اننا نطالب وزارة التربية بالمتابعة مع الأجهزة الأمنية للاقتصاص من الفاعلين حمايةً لمدارسنا الرسمية بجميع مكوناتها من التلامذة والمعلمين و الاداريين و جميع العاملين فيها من اي أذى أو ضرر قد يتعرضون إليه. ونترك الأمر في عهدتهم كي نستطيع الإستمرار.