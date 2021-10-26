عن استدعاء جعجع.. هذا ما قاله الراعي

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أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنه "كان من الضروري القيام بهذه الزيارة في هذا الظرف الذي نمر به وهناك علاقة صداقة مع الرئيس بري".

وأضاف "لدى الرئيس بري أفكار وأنا شخصيا سأنقلها وأعمل عليها ولا بد من إيجاد الحلول للواقع الذي نمرّ به لأن لبنان يموت والشعب يموت والدولة تتفتّت".





وقال الراعي إننا"نريد قضاءً حراً ومستقلاً لا يخضع لضغط حزبي أو طائفي واستدعاء جعجع فحسب للتحقيق مستهجن".

وتابع "بحثت مع بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية".

ولفت الراعي إلى أن "القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع".