البيت الروسي ينظم معرضا للجامعات الروسية في بيروت وصور وبعلبك

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أعلن البيت الروسي في بيروت عن إقامة "معرض الجامعات الرائدة الروسية" تحت عنوان "سأدرس في روسيا" يومي الاثنين والثلاثاء في 1 و 2 تشرين الثاني 2021.

وقال في بيان: إن "ممثلي الجامعات الرائدة من مختلف مدن روسيا، ينظمون للطلاب في بيروت وصور وبعلبك معارض وعروضا تقديمية ومحاضرات وورش عمل وندوات، يتخللها عرض جميع التخصصات الحديثة والمستويات التعليمية، لاختيار الجامعة المناسبة والتعرف على كيفية تقديم الطلبات إليها، سواء على حساب الدولة الروسية أو على الحساب الخاص".

وينظم المعرض في 1 تشرين الثاني في صور - مركز باسل الأسد الثقافي - من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

وفي بيروت - البيت الروسي في بيروت (شارع رشيد كرامي - فردان - بيروت) - من الساعة 6 مساء حتى 8.30 مساء.

ويقام المعرض يوم الثلاثاء في 2 تشرين الثاني في بعلبك - قاعة اتحاد بلديات بعلبك - برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر.