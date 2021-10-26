الأسمر زار القصيفي: "مسؤوليتكم ومسؤوليتنا: انقاذ لبنان"

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زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بدار النقابة، وجرى البحث في اللقاء الموسع الذي سيعقد الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل في مقّر الاتحاد وتحت عنوان: "مسؤوليتكم ومسؤوليتنا: انقاذ لبنان" بمشاركة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اتحاد نقابات المهن الحرّة، الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، هيئة التنسيق النقابية.

وكان الرأي متفقاً على وجوب تعميق التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والمكونات النقابية والاجتماعية، والعمل معاً من أجل الضغط في جميع الاتجاهات لانتشال لبنان من الازمة التي تهدد مصيره ووجوده.