الأمطار عائدة في هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وهطول امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة احيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:26 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,52

- ساعة غروب الشمس: 17,51