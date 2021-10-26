اليكم برنامج تحرك اتحادات ونقابات النقل البري غدا

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عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمرا صحافيا العاشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس الاتحادات بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.

الأسمر

استهل الاجتماع بكلمة الأسمر أكد فيها أن "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ستنفذ الاضراب غدا"، داعيا "كل النقابات المعنية إلى الاستعداد للمشاركة في المناطق والتزام برنامج الاتحادات والنقابات".

وأشار إلى أن "رفع الدعم من دون خطة كاملة ومتكاملة تفيد ذوي الدخل المحدود ومنها البطاقة التمويلية والمتضررون من الأسعار العالية للمحروقات هم السائقون، والعمال والفقراء الذين يتحملون أوزارا وأكلافا باهظة بتعرفة لا يمكن رفعها في ظل الأجور المتدنية".

واعتبر أن "إقرار المشروع الذي اتفق عليه مع وزير النقل ورئيس الحكومة من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلة لأن رفع الدعم عن كل شيء يرهق الشعب اللبناني الذي أصبح فقيرا، علما أن سعر صفيحة البنزين مستمر في الارتفاع بوتيرة لا يمكن تكهنها "ماذا تريدون هل تريدون قتل الناس؟ المماطلة تؤدي الى مشاكل اجتماعية خطيرة لا تحمد عقباها".

وتحدث عن "اللقاء مع رئيس الحكومة أمس والذي كان إيجابيا ومقدمة لاجتماع لجنة المؤشر غدا التي ستنطلق بالمفاوضات"، مشيرا الى أن "جملة أمور تم الاتفاق عليها وطالب بالحفاظ عليها وخصوصا خطة النقل الموجودة منذ زمن في الأدراج يجب إقرارها لأنها تساهم في الحل".

وختم: "نصر على الإضراب غدا لأن لا حلول بديلة لدينا ونرفع الصوت بوتيرة عالية ليسمع المسؤول ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه".

طليس

ثم تحدث طليس فأشار إلى أن "دور النقابات هو النضال والدفاع عن الحقوق المكتسبة للسائقين". واعتبر أن "هناك سائقين سبقونا وأقفلوا بعض شوارع بيروت اليوم ونعتبرها مقدمة ليوم الغضب غدا إذا لم يتلزموا ما تعهدوا به لنا من إقرار المشروع الذي اتفقنا عليه ومنع التعديات على قطاع النقل البري"، معتبرا أن "يوم غد الأربعاء سيكون يوم غضب، يوم السائقين العموميين في كل المناطق اللبنانية".

وتوجه الى القوى الأمنية، مطالبا "مواكبة وحماية كل المسيرات على كل الأراضي اللبنانية لأن الأمن مسؤولية الدولة اللبنانية". ودعا "السائقين العموميين إلى التزام التحرك وتطبيق البرنامج المعلن". وتوجه الى "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن قطاع النقل هدفه ليس الإضراب وإقفال البلد، بل تحقيق المطالب الموعودة وإذا أقرت اليوم نلغي التحرك فورا".

ثم أعلن برنامج التحرك الآتي:

إنفاذا لقرار الإضراب العام ويوم الغضب يوم الأربعاء في 27/10/2021، تعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برنامجا تنفيذيا للإضراب العام والتحرك والاعتصامات اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا ولغاية الساعة 11.00 من قبل الظهر كالآتي:

*بيروت الكبرى:



- مستديرة الدورة: سيارات سياحية - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

تنطلق مسيرة سيارة الساعة 10.00 صباحا على خط السير:

الدورة - الكرنتينا - الصيفي - بلدية بيروت - الستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - سبيرس - السرايا - ساحة رياض الصلح.

- وزارة الطاقة، خط السير:

وزارة الطاقة - ساحة ساسين - الرينغ - السراي الحكومي - ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.



- جسر الكولا - وطى المصيطبة، خط السير: الكولا - المزرعة - مار الياس - عائشة بكار - وزارة الداخلية - سبيرس - السرايا - ساحة رياض الصلح. تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

- مستديرة السفارة الكويتية، خط السير: السفارة الكويتية - الرحاب - جسر المطار القديم - مستديرة شاتيلا - قصقص - شارع العرب - البربير - المزرعة - مار الياس - عائشة بكار - وزارة الداخلية - السبيرس - السرايا - ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

- مستديرة الكفاءات: خط السير: مستديرة الكفاءات - جادة الشهيد هادي نصر الله - المشرفية - روضة الشهيدين - مستديرة شاتيلا - قصقص - البربير - شارع النويري - ساحة الشهداء - ساحة رياض الصلح. تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

- مثلث خلدة: تجمع سيارات - أوتوبيسسات - فانات - شاحنات - صهاريج.

* محافظتا الجنوب والنبطية:

- صيدا: الملعب البلدي - الطريق العام - مدخل صيدا الشمالي. تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ومن ثم تجوب المسيرة شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30.

- صور: مستديرة البص: تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة بدءا من الساعة 10.30 صباحا.

- النبطية: مستديرة كفرمان. تجمع سيارات - فانات - اوتوبيسات - شاحنات - صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوراع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحاً.

- بنت جبيل: مثلث صف الهوا. تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج - ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*البقاع

- ساحة شتورة:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج

- ضهر البيدر - مفرق فالوغا - عين الصحة

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- طريق زحلة - ضهور الشوير - مفرق التويتي:

تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- راشيا - مثلث ضهر الأحمر:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارات تجوب شوارع المنطقة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*محافظة جبل لبنان

- مستديرة عاليه:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- مثلث بحمدون:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- مستديرة جبيل:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

- مثلث بعقلين:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*محافظة بعلبك الهرمل

- مثلث تل عمارة - رياق:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- مدخل بعلبك الجنوبي - مستديرة دورس:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

- ساحة اللبوة:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

- مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

* محافظتا الشمال وعكار

- المدخل الجنوبي لطرابلس - جسر البلما:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

ثم مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

- حلبا - مثلث حلبا:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتباراً من الساعة 10.30 صباحاً.

- مثلث العبدة - عكار:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج

- الضنية - مستديرة الضنية:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

القسيس

وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، فأشار الى أن "صعوبات كثيرة يعانيها قطاع النقل البري"، داعيا "الذين يتعاطون بهذا القطاع إلى المشاركة الفاعلة غدا لتأكيد المطالب في ظل الوعود التي قطعت لنا وحتى اليوم لم يتحقق أي شيء. لم نعد نستطيع تحمل الأعباء الكبيرة والمرهقة. وناشد جميع المسؤولين إقرار مطالب قطاع النقل البري للتخفيف عن المواطن والسائق لأن التحركات ستبقى مستمرة حتى تحقيقها".