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شارل جبور: "مش مهم مين فات على الشارع"!

26
OCTOBER
2021
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أكّد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أن دعوى الاستماع الى الدكتور سمير جعجع جاءت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ولا علاقة للجيش ومديرية المخابرات بها.


واعتبر جبور، في حديث للـLBC، أن البداية تكون من خلال تسطير دعوى بحق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للاستماع اليه، مؤكداً على وجوب الاستماع الى كل الاطراف بدءاً بالطرف الذي دعا الى التظاهرة.


وقال: عندما تبدأ التحقيقات بالشكل الصحيح سنتعامل مع الدعوى بالشكل المطلوب، وعندما يتجرأ أي قاضٍ على كتابة دعوى للاستماع الى افادة نصرالله عندها نتكلم عن دولة وقضاء في لبنان.


وعلّق على تصريح نصرلله حول الـ100 ألف مقاتل، سائلاً: الا يستدعي ذلك القاضي عقيقي -المعروف لحساب مَن يعمل- او غيره ان يدعو نصرالله للاستماع اليه بدعوى ملصقة؟


ورداً على سؤال عما إذا كان جعجع سيمثل أمام القضاء الاربعاء المقبل، أجاب: "أكيد لأ، الامور مبلشة غلط".



وشدد جبور على أن المواجهة مع حزب الله لا تعني الاشتباك مع الشيعة، معتبراً أنه المظاهرة الشهيرة ضد القاضي طارق البيطار في 14 تشرين دخلت الى عين الرمانة عن سابق تصور وتصميم، إذ كان بامكان حزب الله ان يمنعها من الذهاب الى شارع فرعي"، بحسب جبور.


ورداً على سؤال عن سبب "تصويب" القوات على حزب الله وليس حركة أمل، أوضح أن "تركيزنا على حزب الله هو بسبب ذهابه باتجاه الهجوم المركز على القوات بينما لم نسمع موقف من الرئيس نبيه بري او كتلته".



وقال: "مش مهم مين فات على الشارع"، المهم من تبنى ومن دعا ومن شحن، نتعرض لهجوم مسعور من قبل حزب الله ونرد على هذا الهجوم بهجوم.

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