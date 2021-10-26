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"معاودة جلسات مجلس الوزراء".. هذا ما قاله ميقاتي

26
OCTOBER
2021
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اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس ‏الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان ‏وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري". ‏

 

وشدد على اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات ‏النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها ‏وارائها بحرية ونزاهة ، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية ‏وتداول السلطة". ‏

 

وقال: "إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، أن الخروج من الأزمات ‏المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود ‏لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها".‏

 

ورأى انه "في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد باشرنا بخطوات ‏عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على ان تعمل ‏الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد ‏اكتمال الترشيحات".‏

 

مواقف الرئيس ميقاتي وردت في خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير ‏‏"مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" الذي ‏تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة ‏الانمائي.‏

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