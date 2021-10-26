بشرى سارة للبنانيين.. هذه الأدوية ستوزع مجاناً!

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جدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث اذاعي، التأكيد أن "معظم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ستصبح متوافرة قريبا"، موضحا أنها "لا تباع بل ستوزع مجانا من قبل وزارة الصحة وذلك بعد أن فتح مصرف لبنان اعتمادا بقيمة ستين مليون دولار لمستوردي الدواء"، موضحا أن "الاعتماد يكفي لاستيراد هذه الأدوية على مدى شهرين على الأقل".

وطمأن الى أن "الوضع بالنسبة الى كورونا جيد، خصوصا وأن نسبة التلقيح عالية جدا"، مشيرا الى أنه "من الصعب التكهن حول الوضع في الأشهر المقبلة لأننا لا نعرف كيفية تطور الوباء"، محذرا من ان "المستشفيات ليست بجهوزية تامة وذلك نظرا للأوضاع المالية والاقتصادية المهترئة".

وعن جرعة اللقاح الثالثة، أوضح أن "اللجنة ستبدأ الشهر المقبل بإرسال الرسائل النصية للمواطنين الذين هم فوق سن السبعين لتلقي هذه الجرعة كما للعاملين في القطاع الصحي على أن تكون هذه الجرعة اختيارية".