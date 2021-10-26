إدكار طرابلسي: الانتخابات حق نريد الحفاظ عليه

A + A -

رأى النائب ادكار طرابلسي في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب يندرج في إطار استخدام حقه الدستوري وليس لخدمة "التيار الوطني الحر".

ودعا "البرلمان الى التفكير من جديد والتصويت من جديد على القانون"، لافتا الى أن "الطعن سيكون الخطوة اللاحقة لتكتل لبنان القوي في حال عاد مجلس النواب الى النتيجة نفسها".

وكشف عن أن "عددا من النواب المنتسبين لكتل مختلفة بدأوا يعيدون التفكير بموقفهم من اجراء الانتخابات في آذار"، مؤكدا أن "التواصل معهم قائم لتنسيق الموقف".

ونفى أن "يكون التيار الوطني الحر يسعى الى تطيير الاستحقاق الانتخابي بعد تراجع شعبيته"، مشددا على أن "الانتخابات حق ونريد الحفاظ عليه للناس، واجراء الانتخابات في آذار هو ضرب لهذا الحق إذ سيحرم سكان الجبال من ممارسة هذا الحق، كما ان الظروف المعيشية الصعبة ستحول دون مشاركة العديد من الناس في هذا الاستحقاق".