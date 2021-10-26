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الوطن السورية: جال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون، على محطة غاز الريان ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز العربي.

مصدر في وزارة النفط بين في تصريح لـ«الوطن»، أن الوفد اطلع على جاهزية خط الغاز العربي وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان، وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، وقاموا بكل التحاليل لعينات الغاز التي سيتم تبادلها وكانت النتيجة ممتازة، من حيث المواصفات الكيميائية والفيزيائية.

وكشف المصدر أن خط الغاز الممتد من مصر إلى الأردن مروراً بسورية جاهز مئة بالمئة، لكن بعد الكشف عن الجزء الخاص بالجانب اللبناني تبين وجود عطل بسيط من السهل إصلاحه.

ورداً على سؤال حول تاريخ البدء بضخ الغاز، أوضح المصدر أن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الذي زار مصر أمس، سيتوجه إلى الأردن حيث سيُجري اجتماعاً موسعاً بين الأطراف المعنية يوم الخميس القادم للاتفاق على الأسعار، مبيناً أنه وبعد الاتفاق على الأسعار يمكن الحديث عن المواعيد لبدء ضخ الغاز.