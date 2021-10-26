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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

26
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت جهات دبلوماسية أمام سرعة التراجع الغربي أمام أردوغان بعد تلويحه بإبعاد سفراء 10 دول يتقدمهم السفير الأميركي، ومثلها سرعة تراجع أردوغان عن قراره وتحدثه عن اعتذار لم يصدر عن المعنيين، واعتبرت أن الطرفين وجدا أن المواجهة أشد كلفة من التراجع


خفايا

تتابع الجهات الدبلوماسية والسياسية ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية أمام مخابرات الجيش اللبناني ساعة بساعة من دون وضع توقعات مع تكليف مكاتب قانونية برسم كل السيناريوهات الافتراضية لكل من الاحتمالات، وتعترف هذه الجهات بأن هذا الملف يتقدم على ملف القاضي طارق بيطار

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تم توزيع أشرطة فيديو جديدة تظهر لحظات اقتحام متظاهري الثنائي الشيعي منطقة عين الرمانة وقد تم تصويرها من جهتهم وهم يدعون للتقدم والتكسير ويطلقون الشتائم قبل أن تحصل أي مواجهة.

 

بدأت دوائر رئاسة مجلس الوزراء التحضير لوضع معادلة حسابية لتسوية حقوق المتعهدين والمقاولين على اساس سعر صرف خاص يخفف من خسائرهم.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تدقق جهات معنية بما يكشف عنه بشأن تفاهمات بين دولة كبرى ودولة إقليمية نافذة، بشأن تنظيم الاشتباك في بلد عربي!


غمز
أعد وزير سيادي مسودة تشكيلات شاملة، على أن يبدأ التشاور حولها الأسبوع الجاري.


لغز
دخلت مسألة «المنح الاجتماعية» أو المساعدات دوار التجاذب، ليس الانتخابي وحسب، بل السياسي أيضاً.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

الانتخابات.. مؤشر لتصاعد المعركة

تحدثت معلومات عن فتح ملفات تتعلق ببعض المرشحين إلى إحدى الروابط للرئاسة أو العضوية، في مؤشر لتصاعد المعركة قبل أشهر من الإستحقاق.

 

حديث إنتخابات!

علّق مرجع سياسي على الملفات المطروحة بالقول: إنّ كل الذي نسمعه اليوم هو حديث إنتخابات.

 

لائحة إتهامية في وجه مسؤول كبير

رُفعت لائحة إتهامية في وجه أحد مسؤولي حزب كبير، وهو يتجّه الى الإستقالة إن لم تسبقه إجراءات التوقيف أو الإبعاد.

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