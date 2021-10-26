الأخبار: تقنيون يكشفون على شبكة نقل الغاز السورية: متى يبدأ الضّخ؟

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الأخبار: جال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون على محطة غاز الريان (ريف حمص) ومحطة الدبوسية (الحدود السورية- اللبنانية)، للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق «خط الغاز العربي».



واطّلع الوفد، وفق ما أوردت وكالة «سانا» السورية، على جاهزية «خط الغاز العربي» وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، وقاموا بكل التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، وكانت النتيجة «ممتازة».

وأمس، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، لوكالة «بلومبيرغ»، أن حكومته ستبدأ ضخّ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، اعتباراً من مطلع 2022.