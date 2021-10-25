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لقاءٌ بين سلام ووفدد من البنك الدولي.. هذه تفاصيله

25
OCTOBER
2021
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه بالوزارة، وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه، وتم البحث في أبرز التحديات على صعيد المشاريع الحالية في لبنان لا سيما تلك المتعلقة بالمشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي (ESSN) وبالبطاقة التمويلية.

وجرى التأكيد على الدور المهم لوزارة الاقتصاد والتجارة في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين للحرص على متابعة كافة المواضيع التي تم البحث فيها.

ثم استقبل سلام سفير ماليزيا في لبنان عزري بن مات يعقوب، وتم البحث في كيفية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وكان عرض للبرنامج الذي تقدمه الحكومة الماليزية لتنمية القدرات في كافة الوزارات في لبنان.

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