لقاء بين وزارة الاعلام وUNDP.. وهذا ما تمّ عرضه

A + A -

التقى وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، ومديرة مشروع مكافحة الفساد من اجل تعزيز الثقة بلبنان- UNDP ناتاشا سركيس، وتم البحث في موضوع التعاون بين وزارة الاعلام وUNDP على صعيد قانون الحق في الوصول الى المعلومات، مستعرضين الحملة الاعلامية التوعويةالمشتركة بين الطرفين بالتعاون مع اليونسكو التي ستطلق قريبا حول حق الوصول الى المعلومات.

كما تم التطرق البحث الى موضوع تطبيق قانون الوصول الى المعلومات في وزارة الاعلام، حيث تم تعيين موظفين اثنين لنشر المعلومات المتعلقة بالوزارة عبر الموقع الخاص بها، كما تم طرح عقد حلقات خاصة في موضوع الشفافية والحق في الوصول الى المعلومات عبر تلفزيون لبنان.

وتحدثت مويرود عن مشاريع مستقبلية بين الوزارة و undp، اذ ابدى الوزير قرداحي "استعداده لاي تعاون"، عارضا مشاريعه المستقبلية خصوصا المتعلقة بتلفزيون لبنان.