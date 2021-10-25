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وزير الطاقة يعلن عن تقدم مباحثات الغاز والكهرباء مع مصر والأردن: محادثات قريبة مع الامارات

25
OCTOBER
2021
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اشار وزير الطاقة وليد فياض الى إن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدما"، متوقعا بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات، التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات الكهرباء في البلاد. واوضح فياض في حديث الى "سكاي نيوز"، أن "العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا".

ولفت إلى "أخذ نواحٍ سياسية في الاعتبار، خاصة التواصل مع واشنطن، التي أصدرت رسائل طمأنة لعدم دخول هذه العقود والأعمال في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا".

وعن موعد ضخ الغاز لبلاده، اوضح فياض: "بدأنا بالتعاون مع الجانب المصري وشركة TGS في الأردن لمعاينة خط الغاز في بلادنا وإصلاحه، مما سيستغرق عدة أسابيع، وصدر تقرير بالنسبة لاحتياجات الإصلاح للبدء في التنفيذ". ونوه إلى أنه "تم الاتفاق مع الجانب المصري لمعاينة خط الغاز في سوريا لتقدير الكمية التي يمكن إنتاجها في مصر، والتعرف على قدرة الخطوط التشغيلية، والكمية التي يمكن جرها إلى لبنان، وذلك بالتعاون مع الطرف السوري".

وأشار فياض إلى أن مصر "تقف موقف الإخوة مع لبنان في أزمته الحالية"، مضيفا: "بالنسبة للمستو التعاقدي والتجاري، أجرينا محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا، وفريق شركة إيجاس، وتوصلنا لتفاهمات نتج عنها مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها هذا الأسبوع". اضاف: "بدأنا أيضا مراجعة عقود توريد الغاز المصري إلى لبنان ليتناسب مع المستجدات، ووضع أسعار مناسبة لمصر ولنا"، منوها إلى أن هذا العقد وقع عام 2009 ويتم تحديثه الآن.

ورجح فياض توقيع عقد التشغيل والصيانة مع شركة "TGS"، مضيفا: "لذلك نعمل على إعادة صياغة ما كان موجود سابقا لنصل إلى تعاقد جديد".

وعن الكميات التي يسعى لبنان لاستيرادها من مصر، قال: "توصلنا لنسبة في حدود 650 مليون متر مكعب بالعام الواحد، وهي تكفي لتشغيل محطة دير عمار"، مضيفا أنه "سيتم نقل الغاز إلى لبنان عن طريق خط الغاز العربي". ولفت الى اننا "نستورد حاليا الوقود الخاص بالكهرباء من العراق بموجب اتفاق على عقد مسهل لمدة عام، ويتم إمدادنا بحوالي 60 ألف طن شهريا، وحصلنا على منحة من مصرف لبنان بحوالي 100 مليون دولار للحصول على الوقود من المناقصات لإضافة ساعات على الشبكة الكهربائية، وأيضا نجري مباحثات مع الأردن لمدنا بـ 250 ميغا وات".

أما عن خطوات منع تكرار حدوث إظلام تام في البلاد، اشار وزير الطاقة إلى "الجهد الجاري" للمحافظة على الـ400 ميغا وات لشبكة الكهرباء، قائلا: "هذه ضرورة فنية لثبات الشبكة، ويتم تأمينها عن طريق كمية الطاقة التي نستوردها من العراق"، منوها إلى أن "انقطاع الكهرباء في بيروت كان سببه تأخر وصول شحنة الوقود، وأنه تمت السيطرة على ذلك بالاستعانة بالجيش".

وأوضح وزير الطاقة: "نتواصل مع العراق لزيادة الوقود، وعقدت لقاءات مع سفراء عدة بلدان، كذلك نواصل المباحثات مع البنك الدولي، الذي أبدى رغبه شديدة في مساعدتنا وتمويل العقود مع مصر والأردن".

وحول دور الإمارات في مساعدة لبنان، اشار الى انه "عندما توليت حقيبة الطاقة اتصل بي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، سلطان الجابر، وأعرب عن رغبة بلاده في مساعدة لبنان، مؤكدا أنه ستتم دعوتنا للنقاش حول الأمر، ونحن في انتظار أن تتبلور المباحثات بطريقة إيجابية".

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