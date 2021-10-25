living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدكاش من بكركي: نتبنى تحذير البطريرك من محاولة المقايضة بين تفجير المرفأ واحداث الطيونة

25
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي برئاسة النائب شوقي الدكاش، وحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.

بعد اللقاء، صرح الدكاش: "كعادتنا في القوات اللبنانية، عند التحديات الوطنية الكبرى، نتوجه الى بكركي لإطلاعها على كل التفاصيل وللتشاور مع سيدها والاهتداء برأيه".

أضاف: "ما حصل اليوم، من خلال تبليغ الدكتور جعجع لصقا بوجوب الاستماع اليه في مديرية المخابرات، فصل جديد من فصول استهداف القوات ورئيسها".

وتابع: "بعد عجزهم عن اغتياله جسديا، يحاولون اغتياله معنويا، ومن خلاله اغتيال القوات اللبنانية وترهيب السياديين اللبنانيين من كل الأحزاب والطوائف، فهي محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن القضايا التي تشغل اللبنانيين وفي طليعتها الوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت والأزمات التي تحيط بهم من كل جهة".

وأردف: "من هنا، من على منبر بكركي، وبعد استئذان سيدها، أكرر موقفه ونتبنى ما جاء فيه بالحرف، فكما قال البطريرك الراعي: نحذر من محاولة اجراء مقايضة بين تفجير المرفأ واحداث الطيونة عين الرمانة، وأستعير كلماته مجددا حين يقول: لا نقبل ونحن المؤمنين بالعدالة، أن يتحول من دافع عن كرامته وأمن بيئته لقمة سائغة ومكسر عصا، مع حرصه وحرصنا أن تشمل التحقيقات جميع الأطراف لا طرفا واحدا كأنه هو المسؤول عن الاحداث".

وشدد على انه يحترم "خصوصية المنبر الذي يقف عليه"، مكتفيا بالتأكيد انهم "كقوات راسخون هنا، منحازون الى الحق والحقيقة وهذه ليست اول جولة من جولات نضال القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع ولن تكون الأخيرة"، وقال: "أكتفي بهذا القدر على ان يكون لنا كلام آخر لاحقا".

وردا على سؤال، قال الدكاش: "حملنا من البطريرك رسالة محبة وعطف للدكتور جعجع، واستهجن ما جرى ويجري، وكلام سيدنا خير دليل على الرأي الواضح والصريح للبطريرك".

وعن تطورات دراماتيكية في الملف، قال: "هذا الأمر بيد المحامين ورئيس الحزب، لكي يتبين ما يجري، وعلى اساسه نصرح لاحقا".

أضاف: "البطريرك يقوم باتصالاته وهو يعلم ماذا يفعل، ونحن قلنا ما عندنا داخل الاجتماع، وهو بطبيعة الحال على كامل الاستعداد للمدافعة عن آخر حقوق الحرية والسيادة في لبنان".

وعن الخطوات التصعيدية، أشار الى ان "القوات تحت القانون، وتحت سقف الدستور، وبناء الدولة اللبنانية".

وختم مستشهدا بكلام البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير: "بئس هذا الزمن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout