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رعد: القضاء وتركيبته بحاجة لإعادة نظر ولا بلد يبنى بازدواجية المعايير

25
OCTOBER
2021
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قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في بلدة الريحان الجنوبية، حضره رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وجمع من اهالي المنطقة: "نريد ان نتعاون في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لتعزيز استقرار البلد ونريد المشاركة فيها، ولكن تآمر وسلبطة وإلغاء وتفكير عنصري هذا انتهينا منه. هذا ما أردنا ان يعلم به اهلنا، أننا منفتحون على الحلول تحت الكرامة الوطنية والسيادة والامن الوطني، والمعايير المزدوجة نريد ان ننتهي منها الآن".

أضاف: "نحن نقول إن هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة يسيسون الامور، فالقضاء وتركيبته بحاجة الى إعادة نظر، وإذا غضب البعض ليغضب، فهذه احاسيس الناس".

وتابع: "إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا ارهاب، اما اذا جاءت السفيرة الاميركية وهددت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة. لماذا ازدواجية المعايير، فهذه الازدواجية لا نريدها لان لا بلد يبنى بازدواجية المعايير".

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