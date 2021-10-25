living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة مهندسي طرابلس تنظم محاضرة عن مشاركة المعماريين اللبنانيين في البينالي بالبندقية

25
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم فرع المهندسين المعماريين في نقابة المهندسين بطرابلس محاضرة بعنوان "مشاركة المعماريين اللبنانيين في البينالي في البندقية"، بحضور نقيب المهندسين بهاء حرب، رئيس المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس بالإنابة الدكتور حسان ضناوي، رئيس إتحاد المعماريين لحوض البحر الأبيض المتوسط المهندس وسيم ناغي، نائب النقيب ورئيس فرع المعماريين المهندس وائل دبس واعضاء المجلس: صولانج الحويك، زكريا عقل، ونقولا سليمان ومهتمين.

وتحدثت في الإفتتاح أمينة سر فرع الإستشاريين المعماريين المهندسة سهير احمد ليلا، معرفة بالمحاضرة، ثم تناول دبس خصوصية عمل المعمار من الناحية البيئية الملائمة للابداع وضرورة التواصل المهني والعلمي المستمر ومواكبة النشاطات العلمية لتطوير الذات رغم الظروف الصعبة المحبطة.

حرب
بدوره، قال حرب: "نستقبلكم اليوم لنستفيد من أفكاركم ومشاريعكم الخلاقة التي عرضتموها في الجناح اللبناني داخل معرض Bienale de Venice منذ العام 2018 ولغاية اليوم. هذه الأفكار التي أعلم تماما أنها لم تكن لتبصر النور لولا رعاية اتحاد المهندسين لمسابقة اختيار أفضل المشاريع لتمثيل لبنان بشكل لائق في هذا المعرض الدولي في كل مرة، وهو ما حقق دائما النجاح نتيجة الأفكار الرائدة للمعماريين اللبنانيين الذين نفتخر بهم وبإنجازاتهم".

يونس
ثم سردت المهندسة المعمارة هالة يونس تاريخ المعرض العالمي للعمارة في البندقية منذ تأسيسه في السبعينات من القرن الماضي حتى نسخته الاخيرة، وخاصة مشاركة المعماريين اللبنانيين فيه حيث "تميزت النسخة الـ17 بمشاركة بارزة للبنانيين، فقد تولى تنسيق المعرض المعمار اللبناني هاشم سركيس ونال جائزة المعرض المعمار اللبناني وائل الأعور قيما على جناح دولة الامارات، بالإضافة الى مشاركة لبنان في جناح وطني من تنسيق هالة وردة ومشاركة فريق ساندرا فرام وبولس الدويي في المعرض العام الى جانب لينا غطمي ورانيا غصن".

افرام
وتحدثت المهندسة المعمارية والمؤسسة في platau منصة للهندسة المعمارية والعمران سندرا افرام وهي حاصلة على ماجستير العلوم في العمارة والعمران من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعلى جائزة SMArchS و DES في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، عن دورها في تنسيق اسبوع بيروت في بينالي سيول الثاني للعمارة والعمران، والمدينة الجماعية، وفي بينالي البندقية السابع عشر للهندسة المعمارية، كيف سنعيش معا، بالإضافة إلى العديد من المشاركات في أسبوع بيروت للتصميم، إضافة الى دورها كمحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، وبرنامج الهندسة المعمارية، وبرنامج التصميم الحضري، ومؤخرا في كلية الهندسة المعمارية والتصميم بالجامعة اللبنانية الأميركية.

ناغي
أما رئيس إتحاد المعماريين لحوض البحر الأبيض المتوسط، فتناول موضوع التحول الرقمي في العمارة والذي تعرض له المجلس الوطني للمعماريين الإيطاليين وتأثير ذلك على العمارة، فأكد "ضرورة العودة إلى تطورات القرن العشرين او ما يسمى بتيار الحداثة في العمارة، كذلك قراءة التاريخ الحديث لمعرفة كيفية التعامل مع الواقع"، لافتا الى أن "المعماريين تعاملوا مع التحولات الكبيرة، فالمعمار دوره اجتماعي ايضا ويفترض ان يقود مجتمعه لا ان يكون تابعا او عبدا للتغيرات".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout