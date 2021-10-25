جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت تحديث قانون البلديات

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: بلال عبد الله، الوليد سكرية، محمد خواحة وأنور الخليل.



كما حضر عن وزارة الداخلية والبلديات مدير مكتب الوزير الرائد حسان دياب وممثلون عن منظمة التقرير من أجل الديمقراطية أندريه سليمان ورفقا نوفل.



وناقشت اللجنة المواد 21 و22 و23 و24 و25 المتعلقة بالشغور في أعضاء المجالس البلدية وحل المجالس واعتبارها منحلة وتجديد المجلس البلدي بأكمله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته. وستتابع اللجنة النقاش في الجلسة المقبلة.