مولوي استقبل الخازن وعرض مع بومباردييري للعلاقات ومع لوسيانو لملف النازحين

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري وعرض معها للعلاقات بين البلدين.

كذلك، استقبل الوزير مولوي رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو وبحث معه في ملف النازحين السوريين.

كما التقى مولوي النائب فريد هيكل الخازن وتناول معه الاوضاع العامة.

واثر اللقاء، قال الخازن: "إطلعت من وزير الداخلية على كل التحضيرات لمجريات العملية الانتخابية، واكد لي ان وزارة الداخلية حاضرة وجاهزة لاجراء العملية الانتخابية في أي وقت يقرره مجلس النواب، ان كان في 27 آذار او في ايار. وأكد الوزير مولوي ان الوضع الامني في البلد ممتاز مقارنة مع الملفات الاخرى، ما يؤكد ان الوزارة جاهزة لهذا الاستحقاق في أي وقت يحدده المجلس النيابي وبأي شكل يصدر به القانون".