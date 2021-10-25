وزير الدفاع عرض شؤون العسكريين المتقاعدين مع وفد رابطة قدماء القوى المسلحة

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عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع السفير التركي علي باريس اولوسوي يرافقه الملحق العسكري الجديد حسين بشران Baçaran Huseyin للاتفاقيات المنظمة بين لبنان وتركيا، والتي تعنى بالتعاون العسكري المالي والتعاون في مجال الصناعة الدفاعية والتدريب والتعاون الامني في البحر الابيض المتوسط. وينتظر ابرام هذه المعاهدات بصيغتها النهائية.

وقدم الملحق العسكري درعا تقديرية للوزير سليم نيابة عن قائد القوات المسلحة التركية.



والتقى وزير الدفاع وفد رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء عثمان عثمان وعرض معهم لأوضاع وشؤون الرابطة والسبل الآيلة الى صون حقوق العسكريين المتقاعدين وإنصافهم في حقوقهم.



وقدم اللواء عثمان للوزير سليم بطاقة عضو شرف في الرابطة