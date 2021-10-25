يوم توعوي في جامعة البلمند في إطار مشروع SWaTH لمعالجة مياه الصرف الصحي

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نظمت كلية الهندسة في جامعة البلمند، في إطار مشروع SWaTH للمعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحي للمستشفيات، يوما توعويا ضمن فعاليات (ErasmusDays 2021). وهي المرة الأولى منذ بدء الاحتفالات في عام 2017، التي يقام فيها الاحتفال في لبنان.

شارك في الاحتفال، الذي أقيم في الحرم الرئيسي للجامعة في الكورة، أكثر من 80 طالبا في المرحلة الثانوية في سلسلة من الجلسات التفاعلية والمحاضرات والألعاب والمسابقات التي ركزت جميعها على تكرير المياه و معالجتها بشكل مستدام.

عبود

وأكد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشؤون المحلية عميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود في كلمة، "التزام الجامعة دورها كمنارة للأمل في الأوقات العصيبة". وشدد على "دور برنامج مثل برنامج Erasmus في التقريب بين العالم والعمل من أجل الصالح العام"، مشيدا بجهود فريق مشروع SWaTH ومؤكدا "أهمية قضية تكرير المياه ومعالجتها بشكل مستدام. كما رحب البروفسور عبود بالضيوف المشاركين في مشروع SWaTH من لبنان وأوروبا".

الصوفي

بدوره، سلط منسق مكتب Erasmus الوطني في لبنان الدكتور عارف الصوفي، الضوء على الأثر الذي أحدثته مشاريع Erasmus على مر السنين مؤكدا "التاريخ الطويل للتعاون الناجح مع جامعة البلمند"، ومشيدا بـ "جهود فريق SWaTH".

البشواتي

وتحدث مدير المشروع الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة البلمند الدكتور مكرم البشواتي مسلطا الضوء على أهداف المشروع وغاياته، وأثنى على جهود متطوعي الصليب الأحمر اللبناني وبتعاون وزارة الصحة العامة اللبنانية، وربط المشروع بالموضوع الرئيسي لليوم "إدارة مياه الصرف الصحي".

وبعد الجلسة الافتتاحية، قدم شركاء مشروع SWaTH عروضا تقديمية موجزة خلال ما أطلق عليه "جلسة المفاهيم". هدفت الجلسة إلى تعريف الجمهور بالجوانب المختلفة لإدارة المياه ومجالات تأثيرها المختلفة. أعقب ذلك سلسلة من الأنشطة في مباني كلية الهندسة. تضمنت هذه الأنشطة جولات على مختبرات الكلية المختلفة، والمسابقات، والأنشطة الأخرى التي ساهم فيها عدد من الطلاب المتطوعين من الجامعة. واختتم الحدث بمسابقة علمية تناولت مختلف المواضيع التي تم التطرق إليها خلال النهار.

يذكر أن مشروع SWaTH، هو، بحسب بيان، مشروع بناء قدرات مدته ثلاث سنوات بتمويل مشترك بواسطة برنامج Erasmus التابع للاتحاد الأوروبي. تقوده جامعة البلمند ويجمع 6 مؤسسات تقع في أربع دول أوروبية (فرنسا، السويد، فنلندا، إسبانيا) و5 مؤسسات للتعليم العالي (الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية - الأميركية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة سيدة اللويزة، بالإضافة إلى جامعة البلمند) من لبنان. يهدف إلى تقويم الآثار الاجتماعية والبيئية لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال دراسات تحليل دورة الحياة، ونقل المعرفة من الشركاء الأوروبيين إلى الشركاء اللبنانيين، وصقل مهارات المهندسين البيئيين والكيميائيين. نتيجة لذلك، سيساعد الشركاء اللبنانيون أصحاب المصلحة اللبنانيين على اختيار أفضل تكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي تهدف إلى إزالة الجسيمات أو المركبات المسببة للمشاكل بدلا من تخفيفها بمجاري مياه الصرف الصحي السكنية. سيتم أيضا ضمن المشروع تدريب ما لا يقل عن 35 طالبا و85 عضوا من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات اللبنانية في جامعات الاتحاد الأوروبي.