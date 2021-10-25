ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي في بغداد

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بدأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي محادثات رسمية مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وذلك بعيد وصوله الى بغداد ظهر اليوم.



وتعقد المحادثات في القصر الحكومي ويشارك فيها عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب.

وعن الجانب العراقي يشارك في المحادثات وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.



وقد استقبل رئيس وزراء العراق الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر الحكومي .



وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مطار بغداد حيث استقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار،ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان.