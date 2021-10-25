كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

A + A -

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة تحت معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 75%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,52

- ساعة غروب الشمس: 17,51