مؤسسة أديان تعلن نتائج "البرلمان الشبابي": 25 ألف مسجّل و264 مرشحًا و64 فائزًا

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الهندي: تنوعنا يبني وحدتنا وشبابنا قادر على إدارة التغيير من داخل الأحزاب وخارجها

أعلنت مؤسسة أديان نتائج انتخابات برلمان الشباب التي نظّمها مركز رشاد للحوكمة الثقافية في المؤسسة، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، بعد يوم انتخابي امتد من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة بعد الظهر، وجرى فيه التصويت إلكترونيًا عن بعد عبر موقع www.ymplebanon.com أو في 9 مراكز اقتراع توزّعت على مختلف المحافظات.

بداية كانت كلمة للمدير التنفيذي لمؤسسة أديان الدكتور إيلي الهندي قال فيها "نجتمع اليوم لنعلن نجاح برنامج "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان" في خطوة مميزة من حيث مضمونها، تفاصيلها، توقيتها، ونتائجها وهي انتخابات "برلمان الشباب".

اضاف "اليوم وعلى بعد أشهر من الإنتخابات النيابية الوطنية التي نعوّل على نتائجها وعلى مشاركة الشباب فيها، نجحت "مؤسسة أديان" بتفعيل اكثر من 25000 شابة وشاب تسجلوا طوعاً للمشاركة بهذه الإنتخابات و264 مرشحة ومرشح واليوم نعلن فوز 64 منهم ليشكلوا برلماناً شبابياً يعنى بشؤون الشباب يتابع تحفيذهم على المشاركة بالشأن العام، يقدم إقتراحات قوانين، يشارك في وضع السياسات، ويضغط ليتم تبني هذه من قبل المرشحين والأحزاب واللوائح في الإنتخابات النيابية المقبلة".

وتابع الهندي "نعرض عليكم أبرز ما قدمه هذا المشروع وأتاح لنا تجربته قبل أن نسمع النتائج:

- قانون إنتخابي جديد يخاطب آراء الشباب وطموحاتهم بحسب الإحصاء ومجموعات النقاش التي أجريناها في كل لبنان، وضعته لجنة متخصصين وخبراء انتخابيين مستقلين.

- قانون مختلط خارج القيد الطائفي: يؤمن تمثيل المناطق وخصوصياتها وتنوعها عبر 42 دائرة فردية ويؤمن العمل المشترك والمنظم وتوحد اللبنانيين حول البرامج في دائرة وطنية من 22 مقعد تعطى فيها الأفضلية للوائح الأكثر تنوعاً والأكثر توازناً جندرياً (وكانت الحصيلة فوز 21 شابة).

- قانون يحترم أفضل معايير حقوق الإنسان وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وغيرها من الإصلاحات المنشودة.

- هيئة مستقلة عن "أديان" مؤلفة من متخصصين مشهود لخبرتهم تدير الإنتخابات بكاملها وتصدر هي النتائج.

- هيئة حل نزاعات مؤلفة من متخصصين قانونيين مستقلين لتلقي الطعون والإعتراضات.

- إتاحة الفرصة لمشاركة الشباب بين عمر 18 و35 ترشحاً وانتخاباً

- إتاحة التصويت الإلكتروني والحضوري إختيارياً بشكل آمن يحفظ خصوصية بيانات المشاركين وسرية العملية الإنتخابية بشكل كامل

- إتاحة مشاركة من هم من أم لبنانية فقط بالتساوي مع حاملي الجنسية اللبنانية

- إتاحة اختيار الدائرة الإنتخابية بين مكان القيد أو مكان السكن أو مكان القيد قبل الزواج للمتزوجات

- تدريب المرشحين خلال أكثر من 50 ساعة تدريب ونقاش حول القضايا السياسية والوطنية والتقنية

- شراكة مع مؤسسات مجتمع مدني في كل المناطق لتفعيل التواصل مع الشباب وتأمين مراكز الإقتراع".

وشكر الهندي لكل من اسهم في نجاح هذه التجربة " الشريك الممول سفارة مملكة هولندا في لبنان، أعضاء اللجنة الإستشارية للمشروع: "الدولية للمعلومات" التي نفذت الإحصاء، "الفريق اللبناني لتحويل النزاعات – Peace Labs" الذي نفذ مجموعات النقاش، شركة Quarter 8 شريكنا الإعلامي، شركة Nascode المشرفة على المنصة الإلكترونية، الجمعيات الشريكة في كل المناطق، أعضاء لجنة وضع قانون الانتخابات، أعضاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، أعضاء لجنة حل النزاعات، الصديقة زينة الحلو التي ساهمت في إدارة العملية الإنتخابية، كل الخبراء والاختصاصيين والمحاضرين والمدربين، كل المتطوعين والداعمين من شبكات أديان وأصدقائنا وزملائنا في لبنان وفي الخارج، كل فريق عمل مؤسسة أديان الذي ساهم كل من موقعه وأخص بالذكر الزميل عبدو سعد مدير البرامج في مركز رشاد والزميل جاد مفرّج".

واشار الهندي الى أنه "سنقرأ الكثير عن نتائج هذه الانتخابات ومدلولات وإنتقادات وتسييس للنتائج، كل هذا لا يعنينا. كل ما يعنينا أن شباب لبنان أتيحت له الفرصة أن يبرهن مرة جديدة أن تنوعنا يبني وحدتنا وأن شبابنا لا يستسلم وهو راغب بالمشاركة في إدارة الشأن العام دون تعصّب وطائفية وتبعية عمياء وقادر على قيادة التغيير من داخل الأحزاب ومن خارجها".

إعلان النتائج

ثم تحدّث رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الأستاذ عمَار عبود فأشار الى أن نسبة الاقتراع بلغت 46%، حيث اقتراع 11411 من أصل 24680.

وأعلن عبود النتائج على الشكل الآتي:

• الفائزون والفائزات عن الدوائر الفردية الـ 42

الإسم الكامل الدائرة

وسام فؤاد خالد عكار الاولى: ببنين وجوارها

حسام حسين سقر عكار الثانية: حلبا وجوارها

عبد العزيز الزين عكار الثالثة: القبيات وجوارها

ثريا يحي خضر المنية -الضنية

فاطمة غمراوي طرابلس الاولى

وسيم وليد بارودي طرابلس الثانية

ابراهيم خالد الريس طرابلس الثالثة

جاك أنطونيو دانيال العلم بشري

عمر خالد حيدر زغرتا

مالك عبد الحفيظ الايوبي الكورة

سهيل أحمد مراد البترون

سيرينا القدوم جبيل

ميشال بيطار كسروان

رودي نصّور المتن الاولى: الجديدة وجوارها

ليال سام المعلوف المتن الثانية: بكفيا وجوارها

جاد شحرور بعبدا الاولى: بعبدا والساحل

مروى مفيد ابي فراج بعبدا الثانية: المتن الأعلى

علي عصام العياش عاليه

يوسف نبيل مزهر الشوف الاولى: الدامور - دير القمر

جميل الشمعة الشوف الثانية: المختارة - إقليم الخروب

ناجي مصطفى عزام صيدا الاولى: صيدا وجوارها

محمد ديب عامر صيدا الثانية: الزهراني

كارل سعد جزين

شيرين يوسف الرفاعي صور الاولى: صور وجوارها

فضل عبود صور الثانية: قرى صور

عمر شرف بنت جبيل

حسن يحيى صايغ النبطية

كريم سعادة مرجعيون

علي نور الدين حاصبيا

حمزه دياب بعلبك الاولى: بعلبك - دير الأحمر

فضل زعيتر بعلبك الثانية: شمسطار

حسان عبدالمنعم الحجيري بعلبك الثالثة: راس بعلبك

ليال الجمل الهرمل

حيّان صالح زحلة الاولى: زحلة وجوارها

ابراهيم البسط زحلة الثانية: قرى زحلة

أنوار غيث البقاع الغربي

مانويل شديد راشيا

هانيا محي الدين كنيعو بيروت الاولى

محمد وسام الأرناؤط بيروت الثانية

رنا محمد النعماني بيروت الثالثة

مصطفى فهد فخرو بيروت الرابعة

علا فتحي الحصري بيروت الخامسة

• الفائزون والفائزات عن الدائرة الوطنية:

لائحة البرلمان للناس (١١ مقعدًا)

بشرى حسنية

عمر الحوت

ماري روز رحمة

توفيق عسيران

دانا سعد الدين

أنطوني خير

نضال الكلش

ريَان بيضون

اسماعيل حسينات

سيلفانا العرب

جنا مسعود

لائحة الشباب صناع التغيير (۸ مقاعد)

عبد الرحمن طبارة

وليد أبو شاله

عمر مزهر

أحمد مرعي

مايا المانع

محمد الدهيبي

فاروق حشيشو

رشا حايك

لائحة معًا نبني (٣ مقاعد)

ميراي العرب

إيلي عازار

برلا الدويهي