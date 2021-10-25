آلان عون: يجب تحرير عمل الحكومة

A + A -

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون انه لا يمكننا استباق المناقشات التي قد تحصل بمجلس النواب بما يتعلق برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون الانتخابات المعدل، آملاً من الكتل النيابية اعطاء فرصة للاسباب الموجبة التي ضمنها هذا الرد، علماً ان الخلاف حول موعد الانتاخابات ان كانت في آذار او ايار، لا يهدد حتمية اجرائها ولا حتى على مسار التحضيري لها او حتى بما يتعلق باقتراع المنتشرين.



وفي حديث لصوت المدى، لفت عون الى ان معظم الكتل النيابية مقتنعة بموعد ايار لاجراء الانتخابات، ورغم حلول شهر رمضان المبارك في هذه الفترة، الا انه لا يجوز تجاهل الاعتبارات الاخرى كالمناخ مما يعكس اثار سلبية على مشاركة المواطنين بالانتاخابات.



وعن قانون الكابيتال كونترول، أشار عون الى انه ضمن القوانين الموضوعة على جدول الاعمال لجلسة مجلس النواب على امل ان يتم الاتفاق عليه، متمنياً على الافرقاء المعارضين، تحرير عمل الحكومة خاصة ان التحقيق يخضع لفصل السلطلات، مؤكداً ان حق الاعتراض محفوظ ولكن لا يجوز التدخل بالسلطة القضائية، منوهاً بعملية التفاوض التي بدأت مع صندوق النقد الدولي قبل ان يتم شلل عمل الحكومة.



وأكد عون ان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة امل ليست بأفض احوالها اليوم، ولكن في النهاية الخلافات السياسية تبقى ضمن السياسة ولا تترجم في الشارع او تؤثر على السلم الاهلي، مشدداً ان المرحلة ليست مرحلة “مسايرة” لأحد ويجب اخراج البلد من القعر الذي وقع فيه.