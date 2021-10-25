عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الأول 2021

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الأخبار: الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات

الترسيم: نصرالله يعطّل الضغط الأميركي



اردوغان يطرد السفراء الغربيين من أنقرة: إملاءاتكم مرفوضة







الديار: ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية… كيف ضربت السياسة الإقتصاد؟

الإقتصاد في قبضة الحكومة ... والمصالح الخاصة تمنع أيّ إصلاحات

من قبرشمون الى الطيونة… طريق التعطيل واحد والتداعيات كارثية



نداء الوطن: بعبدا - عين التينة: تراشق "فوق الطاولة" وتحاصص تحتها

"قطب مخفيّة" في تحقيقات الطيّونة والحكومة تنتظر "التخريجة"!



اللواء: أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!

«المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون

البناء: الحكومة بانتظار القرار الاتهامي لبيطار… ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً / اشتباك «توتر عالٍ» بين حركة أمل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي / رعد: سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم /





الجمهورية: أسبوع البت بمصير الإنتخابات



النهار: فرنسا تحذّر والراعي وعودة يرسمان الخط الأحمر

l'orient le jour: L’empoignade Amal-CPL tend un peu plus la scène politique