عبدالله بو حبيب: مفاوضات صندوق النقد قد تبدأ في تشرين الثاني

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كشف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ستبدأ على الأرجح في تشرين الثاني.

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام قال يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز إن الحكومة تهدف إلى إحراز تقدم بشأن إطلاق مفاوضات شاملة على اتفاق مع الصندوق بنهاية العام الجاري أو مطلع 2022، لكنه أوضح أنها لا تتوقع صرف أموال قبل الانتخابات المقررة في آذار.

وتطرق وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أيضا إلى النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل مؤكدا لقناة "الجديد" تفاؤله إزاء فرص الوصول إلى اتفاق.