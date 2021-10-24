living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصير الشعب معلّق بمصير ميشال عون

24
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-اندريه جبيلي

سنتان مرّت على اندلاع الثورة الشعبية في ١٧ تشرين ٢٠١٩. يومها كان للشعب اللبناني أمل بتغيير لبنان المبني على المحسوبية والفساد الى دولة فعلية تحترم شعبها ومؤسساتها.

وبعدما ظن الشعب اللبناني أن هناك فسحة أمل بتغيير حقيقي، ركبت الأحزاب الموجة كما اعتادوا حتى يبدّلوا مسار الثورة التي كانت من الممكن أن تطيح بهم قبل غيرهم. فتوحدت الأحزاب وقسموا الأدوار من عكار الى الجنوب تمامًا كما فعلوا أيام "المالية والخوات" خلال الحرب الأهلية.

في السابق كانت العدة سلاح وجعبة ومالية بإسم الطائفة التي مكنتهم من بسط سلطتهم في المناطق اللبنانية. أما في ١٧ تشرين، اعتمدوا جميعًا خطة واستراتيجية واضحة؛ شتم ميشال عون وجبران باسيل حتى يحققوا أهدافهم عبر استغلال وجع الشعب، الخطة الذي لم يستطيعوا تحقيقها من خلال الانتخابات النيابية.

عام ٢٠١٨، إختار الشعب اللبناني كتلة من ٢٩ نائب، يختصر برنامجها بكلمتين: دولة مؤسسات.

حمل تكتل لبنان القوي مشروع الكهرباء ٢٤/٢٤ بدل مافيات المولدات، أقرّ مشروع التنقيب عن النفط والغاز بدل الاستيراد ودفع الرسومات الباهظة، أقرّ قانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية يؤمن للشعب اللبناني فرصة حقيقية بتغيير النظام السياسي في البلد بدلًا من القانون الاكثري الذي كان يطيح بالاقليات والمجتمع المدني في أغلبية المناطق. قدم مشاريع السدود التي تؤمن المياه للمناطق الساحلية والجبلية وكانت خطة استباقية مع تغيير المناخ والاحتباس الحراري في كل العالم.


ولكن في ١٧ تشرين، سقطت المشاريع والطروحات وعادت نغمة التقسيم والتهجير. عادت مافيات المولدات تنتهش من الشعب اللبناني الملايين مع فارق سعر الصرف، وأوقفوا المعامل التي كلفتها ٦٠٪؜ أقل من المولدات على الشعب اللبناني.
عادت كارتيلات التهريب والتلاعب بمصير الشعب عبر بيع الادوية والطحين والحليب على سعر سوق السوداء.
اليوم بدل تصدير منتجات لبنانية الى الخارج، يأتون بمساعدات وهبات من الدول الاوروبية والعربية ستكون نتائجها كارثية سياسيًا واقتصاديًا.
وبدل من ارساء منطق التعايش والثقافة بين اللبنانيين، رأينا شهداء وخطوط تماس.

هذا هو منطق الميليشيات والاقطاع السياسي، هم أنفسهم حكموا وقسموا لبنان من ١٩٧٥ حتى ١٩٩٠، وتوحدوا بوجه الجنرال عون والجيش اللبناني وقدموا لبنان هدية للوصاية السورية الذي أمّنت بدورها استمرارية لفسادهم.
واليوم، هم أنفسهم يوجهون نفس الضربة إلى الجنرال عون وفكره ببناء الدولة عبر استخدام كل وسائل الضغط الاعلامي والسياسي، فهل سيتعرض لبنان لنفس المأساة ويقع الشعب اللبناني ضحية الكذب والتضليل في الانتخابات المقبلة ؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout