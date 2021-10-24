المطران عبد الساتر: ماذا تربح أيها المسؤول إن فزت في الانتخابات بمئة صوت وغالبية شعبك هجر بلده؟

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اعتبر راعي أبرشية بيروت المارونية، المطران بولس عبد الساتر أنه "إذا كنت مسؤولا في بلدنا أو رجل سياسة أو نائبا أو وزيرا أو رئيس جمهورية، وأردت أن تكون رسولا لله، عليك أن تقوم بكل ما يلزم حتى يكبر الإنسان في بلدنا بإنسانيته ويختار العيش في لبنان، ولو كان ذلك على حسابك وحساب مصلحتك الشخصية وحزبك ومنطقتك".

وسأل عبد الساتر خلال القداس الإلهي لمناسبة اليوم العالمي للرسالة، في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت: "ماذا تربح أيها المسؤول إذا فزت في الانتخابات بمئة صوت، في حين أن غالبية شعبك هجر بلده؟"، معتبرًا أنه "إذا أردت أن تكون حاكما رسولا، فعليك التمتع بالنزاهة بعيدا من الفساد، رافضا الإغراءات، ومتحليا بالتواضع والبساطة من دون قوة وبطش، لأنك مسؤول أمام الله، في الدينونة، عن كل إنسان سببت له، بشكل مباشر أو غير مباشر، القهر والظلم والموت".