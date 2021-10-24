عائلة الطرطوسي: نسلم أمرنا الى الدولة والقضاء ونطالب بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين

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أصدرت عائلة الطرطوسي في بلدة وادي الجاموس بيانا جاء فيه:

"بعد مقتل خمسة من أبناء العائلة وجرح عدد آخر، نعلن للرأي العام أن مصابنا أليم وجرحنا عميق لا تكفي الكلمات لمعالجته، ونؤكد أننا نسلم أمرنا الى الدولة والى القضاء، الذي نثق به كامل الثقة، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين التي تصل الى الاعدام، وذلك لهول الجريمة التي ارتكبوها من خلال التصفية الجماعية المروعة، وذلك إحقاقا للحق وإنصافا لدماء الشهداء التي أريقت ظلما، وبالمسارعة في توقيف الفارين من دون أي تلكؤ، وبعيدا من أي حسابات مهما كانت، تفاديا لتفلت الأمور وبلوغ ما لا تحمد عقباه. ونناشد القوى الامنية والجيش الضرب بيد من حديد وفرض الامن في بلدتنا الحبيبة".