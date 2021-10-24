بلدية طرابلس تنظم يوما بيئيا في المدينة وتأكد أهمية الفرز من المصدر

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نظمت “دارة طرابلس الخيرية” و”مؤسسة الطوارئ” و”TRI tripoli” وبالتعاون مع بلدية طرابلس وبمشاركة رئيسها الدكتور رياض يمق وشبيبة كاريتاس لبنان والصليب الأحمر وكشافة البيئة تحت شعار “بيئتك من بيتك” وبهدف دعم الأنشطة البيئية وزرع الفرح في قلوب الأطفال، يوما بيئيا في شارع نديم الجسر في مدينة طرابلس، تم خلاله توزيع المستوعبات المخصصة لاعادة تدوير النفايات على الأبنية الموجودة في الشارع ومتفرعاته.

وأقيم بالمناسبة أنشطة توعوية وترفيهية، فضلا عن عرض مفصل لبعض الحرف اليدوية وبخاصة شمع الزينة والمأكولات القروية، واختتم النهار بعرض سيرك قدمته فرقة من جمعية “arc en ciel”.