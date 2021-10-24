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قوى الامن تعمم صورة موقوفين خطيرين… هل وقعتم ضحيتهم؟ (صورة)

24
OCTOBER
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:
– م. ب. (مواليد العام 1991، فلسطيني)
– أ. ش. (مواليد العام 1994، فلسطيني)، وهو موقوف خطر ومطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات توقيف بجرم مخدرات، و/4/ خلاصات أحكام بجرائم سرقة، ومخدرات.
– ع. أ. (مواليد العام 2003، سوري)، الذين استقلوا بتاريخ 21-10-2021 سيارة أجرة من محلة مستديرة الجندولين، ولدى وصولهم إلى بلدة الناعمة، عمد اثنان منهم على ضرب السائق على وجهه، في حين أقدم الثالث على محاولة سرقة السيارة، إلا أن السائق قاومهم، ما اضطرهم إلى الفرار.

وتمكنت على الفور، ومن خلال عمليات رصد وتعقب، دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من إلقاء القبض على اثنين منهم. فيما أوقف عدد من المواطنين في المحلة الثالث، وسلموه إلى مخفر الدامور.
وقد ضبط بحوزتهم سكين و”شفرة كاتر”.

وبالتحقيق معهم، اعترف (م. ب.)، أنهم خططوا للقيام بضرب وإيذاء سائق سيارة أجرة بهدف سرقة سيارته وأمواله.

أودع الموقوفون مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص. لذلك، تطلب هذه المديرية من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز مخفر الدامور، أو الاتصال على الرقم:600116/05 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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