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لأننا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة للوديع والصافي الذي يجمع بفنّه وصوته ووطنيّته جميع اللبنانيين من دون تفرقة، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، أراد الوزير غسان عطالله أن يقول لابن الشوف البارّ، الراحل الكبير العملاق وديع الصافي:"اشتقنالك"... وفي الذكرى الثامنة لرحيله، ترأس رئيس دير مار مارون الأب سمير غاوي الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة-مجد المعوش في حضور ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوزير السابق ومستشار فخامة الرئيس الدكتور بيار رفول، وممثل عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، منسق هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر الدكتور ايلي متني، والنائب ماريو عون، والوزيرة السابقة غادة شريم، وعدد من النقباء والفنانين والرهبان والراهبات.

ولأن مسيرة الراحل يغمرها العطاء الوطني كرّم فخامة الرئيس الراحل الكبير بدرع تقديرية لأنه سبق وحاز أعلى وسام في الجمهورية اللبنانية...

وبعدها كانت كلمة لعائلة الفنان وديع الصافي ألقاها شقيقه العميد المتقاعد ايليا فرنسيس كما أدى الفنان أسعد حمدان ترنيمة تجسد العيش الواحد وكذلك رتّل المايسترو عبده منذر ترنيمة للسيدة العذراء، واختتم الاحتفال بريستال لأشهر ترانيم وديع الصافي مع ابنه جورج الصافي يرافقه أحفاد العملاق جاد وشربل