أحمد قبلان : المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية

A + A -

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أن "بلدنا الآن بدوامة الإنهيار، وسط كارثة سياسية معيشية مالية وأوكار دولية تستوطن لبنان، وغايتها توظيف الدم والخراب والجوع والطبول الطائفية في الشلل الداخلي وصندوق الإنتخابات لنسف أي قدرة للبنان على النهوض مجددا".



وتابع: "المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية، لأن انسداد الأفق يعني انفجار كارثي، ونحذر بشدة من العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية. فحذار أن تتحول الإنتخابات النيابية استفتاء على الطاحونة الأميركية الإسرائيلية لأن وضع لبنان اليوم سباق مع الموت، والكانتون ليس بديلا من الوطن، والقمح ليس بديلا من المقاومة، ومن يسرق الأمن في أي مكان بالبلد، عينه على سرقة الوطن وتقسيمه".