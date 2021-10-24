محمد رعد: من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي في بلدة تول الجنوبية أن "من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ."



وقال رعد: "إن المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضي خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق."

وأوضح النائب رعد التالي: "لقد اعترض على من خرجوا، معتبرًا أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء.. أما الإستدعاء لدى المحكمة العسركية فهو يحق له ان يرفض المثول أمامها."



وتابع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: "يجب أن تُقال الحقيقة بوضوح، إنكم بعد لم تنتفعوا ولا تقبلون بشراكة أحد في هذا البلد، وللأسف أنتم سبب هذه الأزمة التي يمر بها البلد، وأنتم المحرّضون لأعدائنا ضدنا، هذا ما يجب أن يقال، وعلينا أن نوضح للناس هذه الحقيقة."