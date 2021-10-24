كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقرّ مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيّام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- اليوم: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.



- الثلثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.



- الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 إلى 29 درجة، على الجبال من 11 إلى 23 درجة، وفي الداخل من 10 إلى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهاراً، شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيّد إجمالاً، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجويّ: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:50.



- ساعة غروب الشمس: 17:55.