الصيف يعود في عزّ الخريف!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان طقسا خريفيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى منتصف الاسبوع المقبل بحيث تنشط موجات مدارية دافئة من صحراء مصر وسيناء نحو لبنان وفلسطين وسوريا وتبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى الاسبوع الاول من تشرين الثاني فتلامس الحرارة 30/32 درجة ساحلا وبقاعاً، وبذلك يودعنا الشهر الحالي بطقس شبه حار.



طقس يومي الأحد والاثنين: مشمس الى غائم مع احتمال تساقط امطار متفرقة على الجبال الغربية وتسجل درجات الحرارة استقراراً لتكون على الشكل التالي



كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 28 درجة نهاراً و 23 ليلاً

في البقاع: 25 درجة نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 11 ليلا

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: بين 55 و 70%