عناوين الصحف ليوم الأحد 24 تشرين الأول 2021

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النهار: موقف حاسم للراعي في مواجهة هجمة الاستهداف... "أمل" تتصدّى لـ"التيار": لا يخجل بمصائب عهده

الديار: أزمة البيطار عالقة في مجلس القضاء... وميقاتي يفضل حكومة أصيلة على تصريف الأعمال

قانون الانتخاب لمنازلة جديدة في المجلس الخميس والـ «كابيتال كونترول» على الجدول

الوطني الحر اتهمها بالتناغم مع «القوات»... وأمل تردّ : يستغل توقيع الرئيس لتطيير الانتخابات

الشرق الأوسط: الحكومة اللبنانية تتجه لزيادة «بدل النقل» للموظفين بهدف مواجهة ارتفاع تكلفته



الأنباء الكويتية: إما المواجهة وإما تحييد متبادل للأسماء الكبيرة في الحادثين.. وقانون الانتخابات تحول إلى كرة نار في ملعب عون وبري

أسبوع حاسم.. تفجير المرفأ وأحداث الطيونة على طاولة المساومة





الوطن السورية: الحربي السوري والروسي يوجع «النصرة» بريف إدلب الجنوبي … تظاهرات حاشدة في تل رفعت رفضاً لأي عدوان تركي: لسنا لقمة سائغة