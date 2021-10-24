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الوطن السورية: الحربي السوري والروسي يوجع «النص-رة»

24
OCTOBER
2021
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الوطن السورية: واصل سلاح الجو الروسي توجيه الرسائل النارية ضد النظام التركي وميليشياته في «خفض التصعيد»، واستهدفت المقاتلات الروسية تجمعات لإرهابيي ما يعرف بغرفة عمليات «الفتح المبين»، التي يقودها «جبهة النصرة» الإرهابي، في محيط بلدتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتمكنت من تدمير تحصينات للإرهابيين وقتل وجرح عدد منهم.

 

من جهتها ردت وحدات الجيش العربي السوري على خروقات الإرهابيين لوقف إطلاق النار في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب الشمالي الغربي وريف حلب الغربي، وكبدتهم خسائر بشرية بقتل وجرح أعداد كبيرة منهم ودمرت عتاداً عسكرياً كان بحوزتهم.

 

إلى ذلك، خرجت أعداد كبيرة من أهالي تل رفعت والبلدات التابعة لها بمختلف مكوناتهم بريف حلب الشمالي بتظاهرة حاشدة جابت أنحاء المدينة أول من أمس حاملة العلم السوري واللافتات الرافضة للتهديدات التركية حيال المنطقة، كما انطلقت أمس تظاهرة مماثلة في تل رفعت ومنطقة الشهباء شمال حلب منددة بنية النظام التركي شن أي عمل عسكري باتجاه تل رفعت أو مناطق شرق الفرات.

 

وكان موقع «المونيتور» الأميركي، أفاد بأن النظام التركي أوعز إلى متزعمي ميليشيات «الجيش الوطني» الموالية له بتجهيز مسلحيها وعتادهم تمهيداً لشن عدوان جديد في شمال سورية، ونقل الموقع عن متزعم ميداني في الميليشيات، رفض ذكر اسمه، أن النظام التركي أرسل تعليمات للميليشيات بزيادة الاستعداد العسكري وتجهيز الآليات الحربية لخوض ما أسماه المعركة المرتقبة.

 

وأضاف: إن القيادة العسكرية للنظام التركي لم تحدد بعد موعد العدوان، لكنها طلبت من المعنيين في «الجيش الوطني» الحضور إلى أنقرة لمناقشة العملية.

 

وذكر المتزعم، أن الهدف من المرجح أن يكون هو تل رفعت، إلا أن وجود قوات الجيش العربي السوري والقوات الروسية فيها قد يشير لوجود ميدان آخر وهو مدينة عين العرب بريف حلب.

الوطن السورية
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