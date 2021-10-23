العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان

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تعقيباً على إطلاق جيش العدو الاسرائيلي ليل أمس، عددأ من قذائف الإنارة فوق محيط بوابة فاطمة الحدودية في كفركلا، وفوق محلة العبارة الشهيرة على طريق عام كفركلا - عديسة، زعم المتحدث بلسان جيش العدو، أن "القوات الإسرائيلية، أحبطت محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة، عدداً من المشتبه فيهم في محيط منطقة مستوطنة المطلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تمكنت من ضبط مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كيلو غرامات من المخدرات من حشيشة الكيف ، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل". مؤكدة، أن "قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة حزب الله" حسب ادعائها.