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قطاع الشباب في التيار الوطني الحر: كشف لنا النائب بيار بو عاصي بالأمس عن صورته الحقيقية

23
OCTOBER
2021
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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يستغرب قطاع الشباب اشد الاستغراب، كيف لنائب الامة اللبنانية بيار بو عاصي الذي من المفترض ان يمثّل نخبة المجتمع ويكون قدوة للشباب والمواطنين، ان ينزل الى اسفل درك القيم واللياقة والاخلاق، فيتجوّل بسلاحه الظاهر مهوّلاً باستعماله امام شباب عزّل ذنبهم الوحيد انهم استضافوه برفقة زجاجة الويسكي الخاصة به على طاولتهم ظناً منهم وبحسب قوله انه متشوق لنقاشٍ سياسي معهم.
ويأسف لما استتبع ذلك من كلامٍ بزيء صادرٍ عنه وتعدٍّ على الكرامات وتصرفاتٍ صبيانية يخجل اي شخص من اعادة ذكرها.

ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، يشكر اصحاب الدعوة الى الحوار الذي أقيم في احد مطاعم القصيبة، الذين وقعت عليهم الصدمة من تصرفات نائب الأمة واعتذروا عما صدر عنه بحيث لم تتوقف افعاله على اطلاق الشتائم والتهديد انما حاول الاعتداء جسدياً مع أحد مرافقيه على شباب التيار الوطني الحر الذين حافظوا على اقصى درجات الوعي حيث اكتفوا بالدفاع وضبط النفس كما تربّوا في بيوتهم وفي مدرسة التيار الوطني الحر ولم ينساقوا وراء الاستفزازات الميليشياوية التي نعلم بدون اي شكّ مصدر نشأتها.

ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، يشكر النائب بو عاصي الذي على الرغم من جلسات التصوير المكثّفة التي يبهرنا بها بشكلٍ شبه يومي على قنوات التواصل، الا انه سرعان ما كشف لنا بالأمس عن صورته الحقيقية التي زرعها بعقول كل من كان شاهداً على تلك الحادثة، فمن نشأ في مدرسة الميليشيات والحقد والقتل، لن يعرف يوماً ماهية الديمقراطية والحوار والانفتاح والاحترام حتى لو اصبح بمرتبة نائب عن الشعب.

وفي الختام، يؤكد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر انه على الرغم من الاعتداءات المتكررة من رواسب الميليشيات الحاقدة، الا انه سيبقى متمسكاً بسياسة الحوار والانفتاح واليد الممدودة ونبذ خطوط التماس ونبذ العنف ومحاربة الفساد الاخلاقي والسياسي.

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