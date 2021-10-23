قوى الامن: توقيف مطلوب في عين الرمانة

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 15/10/2021، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، في محلة عين الرمانة.

على الفور، قامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، وتبين أنه يدعى:

غ.ط (من مواليد عام 1976، لبناني) بحقه أربع ملاحقات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وتهديد.

أودع الموقوف المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".