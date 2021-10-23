انتخابات البرلمان الشبابي غدا الأحد

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أعلن مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان، في بيان، أن انتخابات البرلمان الشبابي التي ينظمها المركز، ستجرى غدا الأحد في 24 تشرين الأول 2021، بين التاسعة صباحا والخامسة بعد الظهر، حيث ترشح لخوض العملية الانتخابية 264 مرشحا، وتسجل للاقتراع فيها أكثر من 25 ألف ناخب.

وسيتم التصويت إما الكترونيا عبر موقع www.ymplebanon.com، أو في مراكز الاقتراع التالية:

- محافظة الشمال: جمعية فنون متقاطعة الثقافية، حديقة الملك فهد- القاعة الزجاجية، مقابل المدخل الرئيسي لمعرض رشيد كرامي الدولي، طرابلس.

- محافظة عكار: مركز شبكة عكار للتنمية، طريق عام حلبا، حلبا.

- محافظة بعلبك- الهرمل: مركز جمعية يوسيك، بناية السويدي ساحة آل ياغي، بعلبك.

- محافظة البقاع: مركز جمعية صدى البقاع، الطريق العام قرب سوبرماركت توليب، جب جنين.

- محافظة النبطية: جمعية ميدال، مركز تقدم المرأة، قرب صيدلية رامي، كفرجوز، النبطية.

- محافظة الجنوب: مركز جمعية التنمية للانسان والبيئة، مبنى عزام، كورنيش البحر، صيدا.

- محافظة بيروت: معهد العلوم السياسية، كلية العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف، شارع هوفلان، بيروت.

- محافظة جبل لبنان: مركز جمعية مؤسسة البيت اللبناني للبيئة، الحارة الفوقى حي التصوينة، كفرحيم، الشوف.

- محافظة جبيل- كسروان: جمعية القيادة من أجل تنمية مستدامة، جامعة الAUT، طريق سريع الفيدار.

وأشار المنظمون الى أن غرفة العمليات المركزية للانتخابات ستكون في مقر مؤسسة أديان في سن الفيل، حيث سيتواجد فريق العمل والهيئة المستقلة للانتخابات ومراقبون من مؤسسة LADE، على أن تعلن النتائج مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساء. وطلبوا من الراغبين من وسائل الإعلام مواكبة هذه الانتخابات في المناطق أو مركز أديان التواصل مع مدير الاعلام والتواصل في مؤسسة أديان كبريال مراد على الرقم: 03297123 لتسهيل عملهم.