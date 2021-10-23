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حمدان شكر الجزائر على حرصها الدائم في الدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار في لبنان

23
OCTOBER
2021
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة، سعادة سفير دولة الجزائر عبد الكريم الركايبي، في مقر المرابطون.
بعد اللقاء، توجه العميد مصطفى حمدان بالتهنئة إلى أهلنا الجزائريين، على إنجاز الانتخابات النيابية والاستعداد للدخول إلى الانتخابات المحلية، مثمناً دور القيادة الجزائرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في حرصهم على الكرامة والسيادة الوطنية، ورفضهم الحازم والقاطع لهلوسات التدخل الاستعمار الفرنسي البائد، بحلته المشوهة الجديدة.
كما أكد حمدان على أهمية استضافة الجزائر، في الأيام القادمة انعقاد اجتماع الملوك والرؤساء العرب في الجامعة العربية، حيث ستكون منطلقاً جديداً لاستعادة الدور العربي الفعال الشامل والجامع، في منطقة الشرق الأوسط.
شكر العميد مصطفى حمدان سعادة السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي، على حرصه الدائم في الدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من خلال لم الشمل اللبناني ومعالجة الأزمات.
بدوره، أكد السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي على دعم الجزائر للبنان، واهتمامها بتخطي اللبنانيين جميعاً الأزمات الصعبة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ظروف معقدة إقليمية ودولية، شاكراً القوى الوطنية اللبنانية، التي دعمت وساندت موقف الجزائر المبدئي فيما يتعلق بالشؤون الجزائرية من قبل أي كان.

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