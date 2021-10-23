كيف رد الضاهر على تسطير بلاغ بحث وتحر بحقه؟

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شكر النائب السابق خالد الضاهر في بيان، بعد إطلاق أشقائه الموقوفين إثر دهم منزله في ببنين ومصادرة أسلحة، الأهل في عكار والمناطق والسياسيين تضامنهم، وقال: "لا شك في أن وقفة الشيخ سعد الحريري كبيرة، فهو أرسل النائب الزميل هادي حبيش، ولا أنسى الجماعة الإسلامية، وأيضا الصديق جيمي جبور عن التيار الوطني الحر الذي زارني في منزلي".

وقال: "أشكر كل الذين وقفوا بجانبي من لبنان ومن الدول العربية الذين هالهم الموضوع. الموقوفون أطلقوا، والسلاح الذي صودر سلاحي، وأشقائي لا ذنب لهم بذلك. أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها. سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة".

أضاف: "إما أن نعيش في كرامتنا أو تكون قدوتنا شمشون. علي وعلى أعدائي يا رب. لن نرضى الذل والإهانة والاستهداف".

وشدد الضاهرعلى أن "المقاومة الوطنية هي للدفاع عن الدولة والمؤسسات".