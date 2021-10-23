كهرباء جبيل: للتحول الى العداد واعتماد التقنين الذاتي

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جددت شركة كهرباء جبيل في بيان، دعوتها جميع مشتركيها الى "ضرورة تحويل الاشتراك الى عداد وخفض قدرته واعتماد التقنين الذاتي المكثف". ولفتت إلى أن "رفع الدعم بشكل كامل عن مادة المازوت وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية والعالمية، سيؤدي إلى ارتفاع كبير بكلفتي الكيلوات الواحد والأمبير الواحد بنسبة لا تقل على 60%".

وشددت على أن "التوفير أصبح من الأولويات، نظرا إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات وانخفاض القدرة الشرائية بنسبة دراماتيكية"، آملة من المشتركين "التجاوب السريع لما فيه خير مصلحتهم".

من جهة أخرى، تمنت الشركة على الجهات الرسمية "تأمين مادة الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف خفض ساعات التقنين، لأن في ذلك توفير ما لا يقل على 40 % في الفاتورة الشهرية للكهرباء".