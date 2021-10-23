طليس يحذّر: وصلنا الى المحظور

A + A -

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لليوم السابع عبر صوت لبنان، الاصرار على الذهاب باتجاه القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين فيما السلطة تتهرّب من مسؤوليتها.

مضيفًا:" وصلنا للمحظور والآتي اعظم بما يتعلّق بملف المحروقات من هنا يأتي تحرّكنا الأربعاء المقبل".

وتابع:" على الحكومة ورئيسها ان تأخذ القرار اليوم قبل الغد لان الناس لا تتحمل تعرفة كبيرة، فإما السير بمشروع الدعم المتفق عليه والا تعرفة جديدة للسرفيس، فهل يستطيعون تحمل تجاوز التعرفة لـ 20 الف ليرة واكثر؟، والمهلة التي نعطيها لن تتجاوز الأسبوع".